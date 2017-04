Se dejó el dialogo para asumir la violencia fascista

El odio y la criminalidad es parte del terrorismo de la MUD

La renuncia al dialogo creo un vacío de poder, se asumió las marchas violentas para lograr sacar al presidente Nicolás Maduro, la expectativa de la directiva de la MUD, de la Asamblea Nacional (AN), presidida por Ramos Allup, creo un falsa propuesta de que en 60 días sacaban a Maduro, pero quedo en una simple promesa, la legalización de 3 diputados del Estado Amazonas, que estaban impugnados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), creo un vacío de poder y creo un precepto legal, de que entro en desacato ante la decisión constitucional, creando una crisis de poderes.

El llamado a la destitución del presidente Maduro, carece de fundamento legal y no está contemplado en la Constitución Bolivariana de Venezuela, muchas artimañas han fracasado para la AN y la MUD, millones de dólares ha invertido los gobiernos de George Bush, Barak Obama y ahora Donald Trump, que han sido dilapidados por la oposición, en viajes y en corrupción. Todos estos hecho han sido demostrado, pero la oposición niega sus vínculos con las marchas terroristas, y acusa a los colectivos bolivarianos, sin embargo diputados de la MUD, reconocen ser parte de la violencia como el diputado José Guerra de PJ, como autores del reciente atentado al Hospital Materno Infantil, con destrucciones de la fachada y poniendo en peligro a decenas de niños recién nacidos, los que fueron rescatados y llevados a otros hospitales para preservar sus vidas.

Lo llamativo de la no aceptación del dialogo, que es impulsado por la Curia venezolana, que en franco desacato con la propuesta del Papa Francisco, llama a salir a las calles, a impulsar la violencia para crear una guerra civil, o buscar una intervención de EEUU, impulsado por la Organización de Estados Americanos (OEA), denominado departamento de Colonias. La falta de moral del clero venezolano, con fallas morales y pederastas, ha creado una imagen de abandono de la FE y los valores de Cristo.

Que diferencia existe del fascismo estas asonadas de violentos, aplicado la agresión y la muerte, decenas de mensajes amenazando a la sociedad, para que no salga a la calle, porque serán atacados y quemados sus carros (autos), para así crear el miedo y la incertidumbre en los venezolanos. Por ejemplo, el fascismo en la Alemania nazi o nacional-socialismo añade un importante componente racista, que sólo es adoptado en un segundo momento y con mucho menor fundamento por el fascismo italiano y el resto de movimientos fascistas o fascistizantes. Para muchos de estos el componente religioso (católico u ortodoxo según el caso) fue mucho más esencial, tanto que Trevor-Roper ha podido definir el término fascismo clerical (entre los que estaría el nacional catolicismo español)

Este breve resumen muestra el carácter pernicioso, de una MUD sin escrúpulos, que miente desconociendo, sus propios Guarimberos (violentos), que realmente son terrorista pagados, con vínculos con paramilitares y bandas de delincuentes, como dicen los brasileños un vale todo. Hoy la sociedad venezolana esta asediada por una guerra económica, impulsada por empresarios y políticos de derecha, para crear una crisis de productos y aumentos indiscriminados de la comida, de los insumos, estos hechos han creado una híper inflación, la necesidad de aumentar los salarios, no logra equilibrar la oferta y la demanda, la especulación siempre ha sido parte del capitalismo, creando una crisis inducida en aras de la acumulación capitalista.

Pero la MUD y sus violentos no acepta el dialogo, además especula con las elecciones regionales, porque insiste en hacer las misma con las presidenciales, busca hipotéticamente adelantar la “salida” del mandatario venezolano, lo cual lleva a una nueva crisis de poderes, la falta de disposición de la directiva de la AN, a dar de baja los diputados de Amazonas, genera una ausencia del Congreso Legislativo, creando un vacío institucional. La reciente decisión enviada el diputado Borges, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que no hay caso de tortura en las detenciones de los guarimberos, lo cual pone a la luz la falsedad de estas acusaciones.